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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Британська розвідка підтвердила активність та оцінила можливості РФ біля Роботиного

Британська розвідка підтвердила активність та оцінила можливості РФ біля Роботиного

21 лютого, 2024 середа
11:26
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Російські окупанти посилили наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного. Вони намагаються захопити населений пункт, який ЗСУ звільнили влітку 2023 року

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку Росія зібрала 58 загальновійськову армію та військово-десантні війська (ПДВ), які під час українського контрнаступу влітку 2023 року вже діяли на цьому напрямку. Тоді ворог зазнав великих втрат.

Проте, на думку розвідки, мобілізаційні заходи дозволили Росії відновити ці підрозділи. 

"﻿﻿Останній тиждень російські війська посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - припустили у розвідці.

  • Увечері 18 лютого російські війська мали невеликий тактичний успіх у просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області.
Теги:
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Велика Британiя
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