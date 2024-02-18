Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState

Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState

18 лютого, 2024 неділя
17:56
Війна з Росією Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного

Станом на вечір неділі, 18 лютого 2024 року, російські війська мають невеликий тактичний успіх в просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області

Про це повідомляє недержавний український проєкт DeepState, спираючись на відкриті дані.

"Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного", - зазначають OSINT-аналітики.

Як стверджує DeepState, "із вчорашнього дня (тобто з 17 лютого, з дня остаточно виходу українських сил з Авдіївки - ред.) розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу".

Читайте такожПутін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії

"Росіяни намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Окупанти продавили оборону пд-зх Вербового, тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація - це розуміють і наші, і ворог", - наголошується у повідомленні.

Теги:
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
Авдіївка
17 лютого, 2024 субота
Вихід ЗСУ з Авдіївки ще триває, - Жорін
Кирило Буданов
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
Авдіївка
17 лютого, 2024 субота
Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
17:12
Ольга Стефанішина
Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина
17:09
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
16:51
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди
16:47
Ван І
"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
16:43
Ексклюзив
Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська
16:22
Тицький
Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області
16:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Чому Путін бикує перед Штатами
15:59
Apple Music
Після скарги Spotify компанію Apple оштрафують на 500 мільйонів євро, - Bloomberg
15:29
окупанти, орки
Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених
15:15
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров
14:56
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
14:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
14:39
Дмитро Медведєв
"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
14:28
Авдіївка
"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку
14:18
путін
Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
14:07
Олексій Навальний
Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ
14:07
OPINION
Михайло Косів
Час проведення чергових президентських виборів має визначити Конституційний суд
14:00
Інфографіка
БпЛА Vector
БПЛА Vector – німецькі дрони для складних погодних умов, якими користуються ЗСУ та американські спецпризначенці
13:53
Авдіївка
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
13:31
Людмила та Сергій Кравченки (Краматорськ)
Росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина
13:26
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії
13:18
У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом
12:58
Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн
Шольц проти Урсули фон дер Ляєн на чолі НАТО, бо вона "надто критична до Росії", - Welt
12:46
вовк
Загроза для ухилянтів: на кордоні з Молдовою помітили вовчі зграї
12:29
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Китай та Індію не підтримувати РФ у її випробуваннях ядерних супутників, - NYT
12:09
Авдіївка
За 4 місяці оборони Авдіївки армія РФ втратила понад 47 тисяч військових
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Убивство Навального: ілюзія, що у Росії є майбутнє, померла
12:03
фейк
"Війна почалася через відмову України виконувати Мінські угоди", - росіяни поширюють новий фейк
11:58
сектор Гази
США заявили, що ветуватимуть резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази: у чому причина
11:34
Роб Бауер
"У воєнному плані це не велика втрата": адмірал НАТО Бауер про вихід українських військ з Авдіївки
11:24
OPINION
Віталій Портников
Зеленський у Мюнхені: головне. Колонка Віталія Портникова
11:14
F-16 US Department of Defense
ЗМІ: Україна може отримати винищувачі F-16 у червні
10:51
Оновлено
Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ: є загиблі й поранені
10:47
Німеччина уряд
Влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ проти України
10:34
Оновлено
Краматорськ, наслідки обстрілу
РФ обстріляла Україну ракетами і "шахедами": у Краматорську і Слов'янську загинули 4 людей, на Полтавщині є влучання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV