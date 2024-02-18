Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
Станом на вечір неділі, 18 лютого 2024 року, російські війська мають невеликий тактичний успіх в просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області
Про це повідомляє недержавний український проєкт DeepState, спираючись на відкриті дані.
"Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного", - зазначають OSINT-аналітики.
Як стверджує DeepState, "із вчорашнього дня (тобто з 17 лютого, з дня остаточно виходу українських сил з Авдіївки - ред.) розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу".
Читайте також: Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
"Росіяни намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Окупанти продавили оборону пд-зх Вербового, тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація - це розуміють і наші, і ворог", - наголошується у повідомленні.
- Роботинський виступ - найпомітніше досягнення ЗСУ у Запорозькій області, отримане під час контрнаступу літа 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе