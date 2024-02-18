Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState

Про це повідомляє недержавний український проєкт DeepState, спираючись на відкриті дані.

"Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного", - зазначають OSINT-аналітики.

Як стверджує DeepState, "із вчорашнього дня (тобто з 17 лютого, з дня остаточно виходу українських сил з Авдіївки - ред.) розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу".

Читайте також: Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії

"Росіяни намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Окупанти продавили оборону пд-зх Вербового, тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація - це розуміють і наші, і ворог", - наголошується у повідомленні.