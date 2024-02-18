Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з Україною є долею, питанням життя та смерті для його країни
Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
"І росіянам, і людям за кордоном важливо розуміти наші настрої, зрозуміти, наскільки чутливе і важливе для нашої країни те, що відбувається навколо України", - підкреслив у розмові Путін.
Водночас, на його думку, для Заходу війна в Україні є лише "покращенням свого тактичного становища".
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"А для нас це доля, це питання життя і смерті. Я хотів би, щоб люди, які це слухали, зрозуміли це", - наголосив російський диктатор.
Цією заявою очільник Кремля відповів на запитання про двогодинне інтерв’ю, яке він дав скандальному американському журналісту Такеру Карлсону близько тижня тому.
- Також напередодні Путін заявив, що шкодує про те, що не напав на Україну раніше.
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