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"Шкодуємо, що не напали раніше", - Путін про війну в Україні

15 лютого, 2024 четвер
08:46
Війна з Росією Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що шкодує про те, що не напав на Україну раніше

Про це він заявив в інтерв'ю ведучому телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну, яке було опубліковано в середу пізно ввечері, передає "Радіо Свобода".

"Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не почали активних дій раніше", - сказав він.

Зазначається, що саме інтерв'ю стосувалося здебільшого бесіди Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого. Коментуючи підсумки бесіди і реакцію на неї глядачів, російський диктатор назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка спеціально обрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді". 

Крім цього, відповідаючи на репліку Зарубіна про нібито можливий арешт Карлсона в США, Путін заявив, що "це було б непогано", оскільки тоді "ліберально-демократична диктатура, яка яскраво представлена в сьогоднішньому правлячому класі Америки, показала б своє справжнє обличчя".

  • У цьому ж інтерв'ю Путін заявив, що Джо Байден вигідніший для Росії, ніж Дональд Трамп, оскільки він більш досвідчений та прогнозований.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
США
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