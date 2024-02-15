Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп
Чинний президент США Джо Байден вигідніший для Росії, ніж Дональд Трамп, оскільки він більш досвідчений та прогнозований
Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, інформує "Медуза".
Він запитав у Путіна: "Для нас хто кращий: Байден чи Трамп?"
"Байден. Він більш досвідчений, прогнозований, він політик старої формації. Але ми працюватимемо з будь-яким лідером США, якому виявить довіру американський народ", - сказав російський диктатор.
У Путіна також запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена. На думку Путіна, це пов'язано в тому числі з передвиборчою кампанією в США:
"Я думаю, в США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Вже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну, так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого".
- Напередодні у ЦПД відзначили, що Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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