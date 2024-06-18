Британська розвідка пояснила, чим Силам оборони загрожує втрата Новоолександрівки біля Авдіївки
Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході
Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року.
Як підкреслюють експерти британської розвідки, окупація Новоолександрівки дозволить російським військам наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.
Міноборони Британії також додає, що наступною метою російських загарбників, ймовірно, стане село Воздвиженка. Окупанти прагнуть перерізати дорогу і порушити українську логістику.
- 14 червня Іван Сєкач, речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка з Покровського напрямку, зазначив, що повідомлення окупантів про захоплення Новоолександрівки є неправдою, особовий склад ворога, який робить спроби зайти в село, відразу знищується.
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