Ворог не може закріпитися в Новоолександрівці: речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Бойові дії йдуть по всій лінії зіткнення, особливо на Покровському напрямку. Наступ ворога йде як на наших суміжників, так і на нас. На нашій ділянці відповідальності бої відбуваються у Новоолександрівці. Противник намагається зайняти це село. А те, що окупанти розказують, що вони захопили Новоолександрівку, - неправда. Бої точаться саме у цьому населеному пункті. Вони там не можуть закріпитися, бо, якщо і заходить якійсь особовий склад ворога, то відразу знищується", - прокоментував речник 110-ї ОМБр.

За його словами, виникає розуміння, що противник викидає всі свої сили, які у нього є. Тобто він збирає всіх, хто є, наприклад, в Очеретиному і кидає їх у наступ. У ворога багато 200-х, 300-х.

"Вчора, 13 червня, бачив, як з Авдіївки їхала ворожа БМП в наступ, яка доїхала тільки до Очеретиного, де була уражена, а потім і знищена. Тобто вони вже з Авдіївки пробують підтягнути сили. Наші хлопці теж зазнають втрат, бо у противника багато артилерії. Щодо нашої артилерії, то я вперше з весь час не чув, щоб наші хлопці рахували снаряди. Ситуація вже покращилася, це відчувається на полі бою. Ворога намагаємося не допускати до наших піхотинців і знищуємо якомога далі. Також багато працюємо FPV-дронами, наприклад, розхід цих дронів тільки по нашому підрозділу за три дні 273 FPV-дрона. Бо, щоб уражати ворожу техніку треба 5-6 FPV, але через РЕБ три не долітають, тільки 4-й і 5-й досягають цілей", - пояснив Іван Сєкач.