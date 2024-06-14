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Від початку доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення, росіяни не полишають спроб прорватися на Покровському напрямку

14 червня, 2024 п'ятниця
11:56
Війна з Росією

Від початку доби 14 червня по всій лінії фронту відбулося 41 бойове зіткнення. Росіяни завдали шести авіаударів десятьма керованими авіабомбами, залучили до атак 33 дрони-камікадзе та здійснили понад 580 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів

Зміст

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора ворог загалом завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів (зокрема, скинув 94 КАБи), здійснив понад 3800 обстрілів, 100 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на основних напрямках

Станом на 10:00 на Харківському напрямку тривала атака окупантів у районі Вовчанська. У Генштабі запевнили, що ситуація там контрольована. Минулої доби на цьому напрямку росіяни втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Українські воїни знищили 3 бойові броньовані машини, 2 артсистеми, 9 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки. Також пошкоджено три російські артсистеми та п’ять автомобілів, уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаки російських загарбників у районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали три спроби окупантів поліпшити тактичне положення. Відбили штурм неподалік Невського, два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед у районі Роздолівки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів, щоб не допустити просування російських військ углиб української території. Ворог надалі намагається прорвати українську оборону в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. Триває сім бойових зіткнень, п’ять атак уже відбили. У Генштабі додали, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони України. 

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку ворог за вчора втратив 363 особи вбитими й пораненими, також знищено ворожий танк, дві бойові броньовані машини, гармату й автомобіль. Пошкоджено танк, ББМ і автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбили, 9 боєзіткнень тривають у районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку загарбники активізувалися у районі Урожайного – триває бій. Спроба росіян штурмувати позиції Сил оборони неподалік Водяного зазнала невдачі.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів у районі Малої Токмачки. Українські воїни відбили всі атаки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили штурм окупантів на лівобережжі Дніпра.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1250 військових. Українські сили також ліквідували 48 артсистем і 8 танків
  • У ніч проти 14 червня російська окупаційна армія запустила по території України 31 повітряну ціль. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 17 безпілотників
Теги:
військові
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
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