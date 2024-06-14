Від початку доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення, росіяни не полишають спроб прорватися на Покровському напрямку
Від початку доби 14 червня по всій лінії фронту відбулося 41 бойове зіткнення. Росіяни завдали шести авіаударів десятьма керованими авіабомбами, залучили до атак 33 дрони-камікадзе та здійснили понад 580 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів
Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора ворог загалом завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів (зокрема, скинув 94 КАБи), здійснив понад 3800 обстрілів, 100 із них – з реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на основних напрямках
Станом на 10:00 на Харківському напрямку тривала атака окупантів у районі Вовчанська. У Генштабі запевнили, що ситуація там контрольована. Минулої доби на цьому напрямку росіяни втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Українські воїни знищили 3 бойові броньовані машини, 2 артсистеми, 9 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки. Також пошкоджено три російські артсистеми та п’ять автомобілів, уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаки російських загарбників у районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали три спроби окупантів поліпшити тактичне положення. Відбили штурм неподалік Невського, два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед у районі Роздолівки.
На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів, щоб не допустити просування російських військ углиб української території. Ворог надалі намагається прорвати українську оборону в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. Триває сім бойових зіткнень, п’ять атак уже відбили. У Генштабі додали, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони України.
За уточненою інформацією, на Покровському напрямку ворог за вчора втратив 363 особи вбитими й пораненими, також знищено ворожий танк, дві бойові броньовані машини, гармату й автомобіль. Пошкоджено танк, ББМ і автомобіль.
На Курахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбили, 9 боєзіткнень тривають у районах Красногорівки та Парасковіївки.
На Времівському напрямку загарбники активізувалися у районі Урожайного – триває бій. Спроба росіян штурмувати позиції Сил оборони неподалік Водяного зазнала невдачі.
На Оріхівському напрямку росіяни здійснили п’ять штурмів у районі Малої Токмачки. Українські воїни відбили всі атаки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили штурм окупантів на лівобережжі Дніпра.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1250 військових. Українські сили також ліквідували 48 артсистем і 8 танків
- У ніч проти 14 червня російська окупаційна армія запустила по території України 31 повітряну ціль. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 17 безпілотників
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