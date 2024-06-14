Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БПЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555,

3 балістичні ракети "Іскандер-М",

аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",

17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Так, українські сили ППО працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях та збили 24 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555,

17 ударних безпілотників.

Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.