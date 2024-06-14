Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ
У ніч проти 14 червня російська окупаційна армія запустила по території України 31 повітряну ціль. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 17 безпілотників
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БПЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М",
- аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",
- 17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Так, українські сили ППО працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях та збили 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 17 ударних безпілотників.
Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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