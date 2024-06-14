Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1250 військових, 48 артсистем і 8 танків
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1250 військових. Українські сили також ліквідували 48 артсистем і 8 танків
Про це 14 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 524 060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 15 234 (+26) од,
- артилерійських систем – 13 818 (+48) од,
- РСЗВ – 1101 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 849 (+3) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22) од,
- крилатих ракет ‒ 2286 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2310 (+16) од.
Російська терористична армія увечері четверга, 13 червня, запустила на територію України "шахеди", також був зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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