Британська розвідка припускає нові аварії на заводах РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 7 лютого на російському ракетному заводі біля Іжевська відбувся вибух, який, малоймовірно, був спричинений атакою БПЛА. На цьому заводі виробляють низку балістичних ракет, зокрема "Іскандер", який регулярно використовується проти України. Російські ЗМІ писали, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів.

"Малоймовірно, що до вибуху були причетні українські безпілотні літальні апарати з огляду на відстань до України 1200 км. Щобільше, про подібні атаки в цьому районі не повідомлялося", - йдеться у повідомленні.

Також нещодавно аварії відбулися на хімічному заводі "Каменський" під Ростовом 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, й на заводах з виробництва пороху й боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року.

"Політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвело до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Зростання вимог до виробництва, швидше за все, призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому", - припускають у розвідці.