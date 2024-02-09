У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на НПЗ
У Краснодарському краї горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів – імовірно ППО намагалось збити дрон
Про це пишуть російські телеграм-канали, з посиланням на рятувальників.
"За інформацією ЄДДС Сіверського району, близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ", - повідомляє оперштаб регіону.
РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно вибухи.
Пожежники повідомили, що вогонь загашено. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.
Офіційно причину пожежі влада краю не називає. Однак згідно з даними джерел BRIEF у силових структурах, причиною пожежі стала атака безпілотника.
Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара працює з 2001 року. Він розташований в селищі міського типу Ільський за 50 км від Краснодара. Завод займається переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.
- Уранці понеділка, 29 січня, росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. За даними "Бази", дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Згідно з офіційним сайтом підприємства "Славнафта-ЯНОС" входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.
- Уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо, що один із нібито збитих дронів упав на територію нафтобази у Калузі.
- Росіяни також заявляють, що вночі середи, 31 січня, невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут". За даними українських ЗМІ, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони
- Міністерство оборони Росії у четвер, 1 лютого, заявило про нібито атаку безпілотників на Курську, Бєлгородську та Воронезьку області.
- У трьох російських областях уночі суботи, 3 лютого, знову лунали вибухи та працювали системи ППО через нібито атаку безпілотників. У Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Як писали російські ТГ-канали, палав НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". За даними джерел, два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.
- Також у Росії у ніч на 9 лютого спалахнули дві великі пожежі: у Москві горять декілька житлових будинків, а у Пермі – газопровід, залізниця і будинки.
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