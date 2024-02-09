У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на НПЗ

Про це пишуть російські телеграм-канали, з посиланням на рятувальників.

"За інформацією ЄДДС Сіверського району, близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ", - повідомляє оперштаб регіону.

РосЗМІ пишуть, що перед виникненням пожежі було чутно вибухи.

Пожежники повідомили, що вогонь загашено. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.

Офіційно причину пожежі влада краю не називає. Однак згідно з даними джерел BRIEF у силових структурах, причиною пожежі стала атака безпілотника.

Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара працює з 2001 року. Він розташований в селищі міського типу Ільський за 50 км від Краснодара. Завод займається переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.