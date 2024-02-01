Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 11 дронів на три області

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО за ніч буцімто збила 5 безпілотників у Курській та Бєлгородській областях. Один дрон збили у Курській області, 4 - у Бєлгородській.

Пізніше окупанти написали, що близько 06:30 їхня ППО перехопила та знищила ще чотири дрони над Бєлгородською областю та два над Воронезькою.