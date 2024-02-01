Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 11 дронів на три області
Міністерство оборони Росії у четвер, 1 лютого, заявило про нібито атаку безпілотників на Курську, Бєлгородську та Воронезьку області. Ворожа ППО буцімто знищила 11 БПЛА
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО за ніч буцімто збила 5 безпілотників у Курській та Бєлгородській областях. Один дрон збили у Курській області, 4 - у Бєлгородській.
Пізніше окупанти написали, що близько 06:30 їхня ППО перехопила та знищила ще чотири дрони над Бєлгородською областю та два над Воронезькою.
- Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 31 січня над Псковською областю був збитий безпілотник. Цей регіон межує з країнами Балтії.
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