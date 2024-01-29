В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ, - росЗМІ

Про це інформують російські телеграм-канали "112" і Baza.

За даними "Бази", дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Це сталося близько 7 ранку за московським часом.

Наразі місце падіння БПЛА оточили, до заводу викликали групу розмінування.

За попередніми даними російських медіа, постраждалих внаслідок атаки немає.