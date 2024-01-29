В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ, - росЗМІ
Уранці понеділка, 29 січня, росіяни заявили про влучання безпілотника у нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Територію підприємства оточили
Про це інформують російські телеграм-канали "112" і Baza.
За даними "Бази", дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі. Це сталося близько 7 ранку за московським часом.
Наразі місце падіння БПЛА оточили, до заводу викликали групу розмінування.
За попередніми даними російських медіа, постраждалих внаслідок атаки немає.
- Напередодні вночі російські окупанти запустили для атаки на Україну 8 ударних безпілотників та балістичну ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі дрони. \
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе