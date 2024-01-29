Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запустили 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у РФ, а ракету "Іскандер-М" з Воронезької області. Крім того, росіяни атакували трьома ЗКР С-300 Донеччину з тимчасово окупованої території області.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 8 ворожих "щахедів" у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.