Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони
Уночі понеділка, 29 січня, російські окупанти запустили для атаки на Україну 8 ударних безпілотників та балістичну ракету. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі дрони
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у РФ, а ракету "Іскандер-М" з Воронезької області. Крім того, росіяни атакували трьома ЗКР С-300 Донеччину з тимчасово окупованої території області.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 8 ворожих "щахедів" у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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