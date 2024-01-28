Ворог атакує Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив декілька груп "шахедів". Одна з них рухалася через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини, інша заходила через Херсонщину до Кіровоградщини.

Крім цього, о 20:00 Повітряні сили попередили про балістичну загрозу. Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів, зокрема у Києві.

Близько 20:30 Повітряні сили оголосили про відбій застосування балістичного озброєння. Водночас безпілотники знаходилися на межі Миколаївської та Кіровоградської областей та рухалися курсом на Вінниччину.

Влучання на Полтавщині

Як повідомляє "Суспільне", близько 20:00 у Полтавській області декілька разів пролунали вибухи. Натомість очільник ОВА Філіп Пронін закликав українців перебувати в укриттях.

Пізніше Пронів повідомив, що ворог атакував промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі: "Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі".

На Дніпропетровщині працювали сили ППО

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Синельниківському районі українські бійці знищили ворожий дрон.

"У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий "шахед". Дякую за захист жителів області!" - написав Лисак.

Новина доповнюватиметься...