Ворог атакує Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі
Російські окупанти ввечері неділі, 28 січня, запустили ударні БПЛА з південного напрямку. Крім цього, ворог атакував Полтавську область балістичним озброєнням
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив декілька груп "шахедів". Одна з них рухалася через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровщини, інша заходила через Херсонщину до Кіровоградщини.
Крім цього, о 20:00 Повітряні сили попередили про балістичну загрозу. Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів, зокрема у Києві.
Близько 20:30 Повітряні сили оголосили про відбій застосування балістичного озброєння. Водночас безпілотники знаходилися на межі Миколаївської та Кіровоградської областей та рухалися курсом на Вінниччину.
Влучання на Полтавщині
Як повідомляє "Суспільне", близько 20:00 у Полтавській області декілька разів пролунали вибухи. Натомість очільник ОВА Філіп Пронін закликав українців перебувати в укриттях.
Пізніше Пронів повідомив, що ворог атакував промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі: "Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі".
На Дніпропетровщині працювали сили ППО
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Синельниківському районі українські бійці знищили ворожий дрон.
"У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий "шахед". Дякую за захист жителів області!" - написав Лисак.
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