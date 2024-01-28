Поблизу Дніпра під час повітряної тривоги ППО збила російську ракету

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що ворожу крилату ракету захисники з Повітряного командування "Схід" збили у Дніпровському районі.

У командуванні уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Перед цим у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку через загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря.

Спочатку рух крилатої ракети фіксували у напрямку Кіровоградської області, а згодом вона змінила напрямок на Дніпро.

Після цього в місті пролунав вибух.