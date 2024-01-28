Поблизу Дніпра під час повітряної тривоги ППО збила російську ракету
Посеред дня неділі, 28 січня, на Дніпропетровщині прозвучали вибухи під час повітряної тривоги. Згодом з'ясувалося, що українські військові у небі над регіоном знищили ворожу ракету Х-59
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що ворожу крилату ракету захисники з Повітряного командування "Схід" збили у Дніпровському районі.
У командуванні уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.
Перед цим у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку через загрозу пусків ракет з акваторії Азовського моря.
Спочатку рух крилатої ракети фіксували у напрямку Кіровоградської області, а згодом вона змінила напрямок на Дніпро.
Після цього в місті пролунав вибух.
- Напередодні вночі війська РФ вдарили ракетами по житловому масиву Мирнограда на Донеччині. Рани різного типу й тяжкості дістали троє людей, серед яких 15-річний юнак.
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