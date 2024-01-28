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Війна з Росією: хроніка
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Вночі РФ обстріляла ракетами житлові будинки у Мирнограді: поранено 3 людей, серед них підліток

28 січня, 2024 неділя
09:56
Війна з Росією

28 січня о 01:30 війська РФ вдарили ракетами по житловому масиву Мирнограда на Донеччині. Рани різного типу й тяжкості дістали троє людей, серед яких 15-річний юнак

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

"28 січня 2024 року, о 01:30, війська РФ здійснили ракетний обстріл житлового масиву м. Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15-річний юнак і чоловік 35 років дістали мінно-вибухові травми, різані рани та забої.

Також у 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.

Від розриву снарядів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Протягом доби 27 січня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області дванадцятьма дронами-камікадзе та артилерією, поранено 61-річного чоловіка.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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