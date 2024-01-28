Вночі РФ обстріляла ракетами житлові будинки у Мирнограді: поранено 3 людей, серед них підліток

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

"28 січня 2024 року, о 01:30, війська РФ здійснили ракетний обстріл житлового масиву м. Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15-річний юнак і чоловік 35 років дістали мінно-вибухові травми, різані рани та забої.

Також у 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Усім постраждалим оперативно надано невідкладну медичну допомогу.

Від розриву снарядів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).