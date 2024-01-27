Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією: поранено чоловіка

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Лисак зазначив, що росіяни цілили по районному центру та селам Марганецької громади.

За його словами, поранено 61-річного чоловіка, але від госпіталізації він відмовився.

"Пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач", - додав начальник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атак ще уточнюються.