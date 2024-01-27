Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією: поранено чоловіка
Протягом доби 27 січня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області дванадцятьма дронами-камікадзе та артилерією, поранений 61-річний чоловік
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Лисак зазначив, що росіяни цілили по районному центру та селам Марганецької громади.
За його словами, поранено 61-річного чоловіка, але від госпіталізації він відмовився.
"Пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач", - додав начальник Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атак ще уточнюються.
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Вранці 27 січня російська армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення.
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