Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА зазначив, що ще одна людина госпіталізована з пораненнями. Медики продовжують обстежувати постраждалого.