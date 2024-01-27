Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений
Вранці 27 січня російська армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОДА зазначив, що ще одна людина госпіталізована з пораненнями. Медики продовжують обстежувати постраждалого.
- Вранці суботи, 27 січня, російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумської області.
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