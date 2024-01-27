Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
Вранці суботи, 27 січня, російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумської області
Про це пише Сумська ОВА.
Зазначається, що будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.
"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя", - закликав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
- Біля прикордонних районів Сумської області тривають бойові дії. Водночас великою загрозою для українців та військових залишаються диверсійні групи РФ.
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