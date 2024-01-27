Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині

Про це пише Сумська ОВА.

Зазначається, що будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя", - закликав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.