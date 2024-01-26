Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв
Біля прикордонних районів Сумської області тривають бойові дії. Водночас великою загрозою для українців та військових залишаються диверсійні групи РФ
Про це пише командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
"У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника", - йдеться у повідомленні.
За словами Наєва, українські військові активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога.
- 10 січня близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік.
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