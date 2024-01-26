Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв

Про це пише командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника", - йдеться у повідомленні.

За словами Наєва, українські військові активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога.