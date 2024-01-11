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Російська ДРГ розстріляла автівку на Чернігівщині, загинув чоловік

11 січня, 2024 четвер
13:54
Війна з Росією Ілюстративне фото

У середу, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік

Про це пише "Суспільне" із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка.

Зазначається, що це сталося між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - сказав очільник ОВА.

За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Росія
російська армія
тероризм
Чернігівщина
окупанти
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