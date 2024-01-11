Російська ДРГ розстріляла автівку на Чернігівщині, загинув чоловік

Про це пише "Суспільне" із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка.

Зазначається, що це сталося між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - сказав очільник ОВА.

За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.