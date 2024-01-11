Російська ДРГ розстріляла автівку на Чернігівщині, загинув чоловік
У середу, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік
Про це пише "Суспільне" із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка.
Зазначається, що це сталося між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.
"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - сказав очільник ОВА.
За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.
- У грудні 2023 року ДПСУ повідомляла, що українські прикордонники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі, яка рухалася з території РФ у бік Сумської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.33 Купівля 38.33Продаж 39.02
- EUR Купівля 41.95Продаж 43
- Актуальне
- Важливе