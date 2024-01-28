Окупанти вночі атакували Україну дронами і балістикою: Повітряні сили знищили 4 "шахеди"

Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Дві ракети "Іскандер-М" ворог випустив по Полтавщині з району Воронезької області. Також окупанти вдарили трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Росіяни атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Водночас мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 4 із 8 ворожих БПЛА, якими російські війська атакували прифронтову зону.

У Повітряних силах наголошують, що про ліквідацію наслідків удару балістикою повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо, минулося без постраждалих.