Окупанти вночі атакували Україну дронами і балістикою: Повітряні сили знищили 4 "шахеди"
У ніч на неділю, 28 січня, російські окупанти атакували територію України 8 ударними дронами та балістичними ракетами. Підрозділам Повітряних сил вдалося знищити 4 ворожі "шахеди"
Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Дві ракети "Іскандер-М" ворог випустив по Полтавщині з району Воронезької області. Також окупанти вдарили трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Росіяни атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Водночас мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили 4 із 8 ворожих БПЛА, якими російські війська атакували прифронтову зону.
У Повітряних силах наголошують, що про ліквідацію наслідків удару балістикою повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо, минулося без постраждалих.
- Ввечері 27 січня російські терористи запустили ракети для обстрілу України. Детальніше читайте за посиланням.
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