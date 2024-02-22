Британська розвідка проаналізувала, чому в Кремлі агресію проти України називають війною з "колективним Заходом"

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 14 лютого 2024 року речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що "спеціальна військова операція" розпочалася як операція проти України, але з часом вона набрала форму війни проти колективного Заходу, який очолюють Сполучені Штати".

"Це в цілому відповідає тенденції в офіційній риториці Росії, яка намагається виправдати тривалість конфлікту та масштаби втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом", - припускають у розвідці.

Водночас Пєсков визнав, що "спеціальна військова операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити хід подій".

"Це є частиною російського офіційного наративу, який, ймовірно, спрямований на те, щоб налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов’язане з ним зниження внутрішнього рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - йдеться у повідомленні.