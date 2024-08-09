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Головна Війна з Росією Британська розвідка розповіла, що допомагає РФ просуватися на фронті

Британська розвідка розповіла, що допомагає РФ просуватися на фронті

Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
12:49
Війна з Росією

Російські окупанти не полишають спроб штурмувати позиції ЗСУ на кількох напрямках. Ворог продовжує покладатися на дорогі піхотні атаки для поступового просування на фронті

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії. 

За словами розвідників, сухопутні війська РФ досягають подальшого тактичного просування на декількох ділянках фронту.

"﻿﻿Осередок російських операцій майже напевно залишається в центральній частині Донецької області. Нещодавні наступи росіян поставили місто Покровськ приблизно на 16 км від поточної лінії фронту. Покровськ є значним матеріально-технічним центром, який підтримує українські операції в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

﻿﻿Крім цього, як вважають у Британії, Росія продовжує досягати успіхів у місті Нью-Йорк - це може загрожувати Торецьку.

"Росія продовжує покладатися на дорогі удари піхоти для поступового просування на територію України", - пишуть розвідники.

  • Російські окупанти готуються до штурмових дій в районах багатоповерхової забудови та агрегатного заводу у Вовчанську.
Теги:
Нью-Йорк
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Велика Британiя
Покровськ
Торецьк
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