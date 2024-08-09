Окупанти готуються до штурму в районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти готуються до штурмових дій в районах багатоповерхової забудови та агрегатного заводу у Вовчанську
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків".
Згідно з повідомленням, у Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій у кварталі багатоповерхової забудови та у районі агрегатного заводу.
Для цього окупанти залучили додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, а також провели заходи логістичного забезпечення.
- За минулу добу 8 серпня на фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Найактивніше росіяни атакували на Лиманському й Покровському напрямках.
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