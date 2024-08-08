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На фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському й Лиманському напрямках

Дар'я Куркіна
8 серпня, 2024 четвер
16:43
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 8 серпня на фронті зафіксували 56 бойових зіткнень. Наразі найгарячіша ситуація на Лиманському й Покровському напрямках

Зміст

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. Наразі відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили.  Ще дві атаки триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакував позиції наших військ. Зараз триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники один раз атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Вугледару, триває ще один бій.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Гуляйполю.

  • За минулу добу 7 серпня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Росіяни атакували на 11 напрямках, найактивніше - на Покровському.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Лиман
Покровськ
Торецьк
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