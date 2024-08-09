РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 49 артсистем і 32 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1030 військових. Українські сили також знищили 49 артилерійських систем і 32 БПЛА
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 341 (+9) од,
- артилерійських систем – 16 536 (+49) од,
- РСЗВ – 1142 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 325 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 371 (+86) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2769 (+2) од.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що в Донецькій області, загинули дві людини.
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