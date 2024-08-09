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РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 49 артсистем і 32 БПЛА

Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
07:55
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1030 військових. Українські сили також знищили 49 артилерійських систем і 32 БПЛА

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 341 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16 536 (+49) од,
  • РСЗВ – 1142 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 325 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 371 (+86) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2769 (+2) од.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що в Донецькій області, загинули дві людини. 

Теги:
Росія
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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