Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці на Донеччині, загинули 2 людини

Про це повідомили в телеграм-каналі Донецької ОВА.

Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку. Влучили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерію.

На місці удару перебуває поліція, правоохоронці документують обставини злочину.