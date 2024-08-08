Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці на Донеччині, загинули 2 людини
Унаслідок обстрілу Костянтинівки, що в Донецькій області, вранці 8 серпня загинули дві людини
Про це повідомили в телеграм-каналі Донецької ОВА.
Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку. Влучили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерію.
На місці удару перебуває поліція, правоохоронці документують обставини злочину.
- Протягом минулої доби, 7 серпня, російські окупанти у Донецькій області вбили двох людей та ще чотирьох поранили
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