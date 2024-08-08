На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей, ще чотирьох поранили
Протягом минулої доби 7 серпня російські окупанти у Донецькій області вбили двох людей та ще чотирьох поранили
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, протягом 7 серпня росіяни вбили двох мешканців Донеччини у Михайлівці. Крім того, за добу ще чотири людини в області дістали поранення.
Голова ОВА додав, що загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом минулої доби російська армія не полишала спроб гатити по Херсону та 16 населених пунктах області. Внаслідок цього постраждали 8 цивільних.
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