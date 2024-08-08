На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей, ще чотирьох поранили

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, протягом 7 серпня росіяни вбили двох мешканців Донеччини у Михайлівці. Крім того, за добу ще чотири людини в області дістали поранення.

Голова ОВА додав, що загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.