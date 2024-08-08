Минулої доби внаслідок атак по Херсону й області постраждали 8 людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру
Протягом минулої доби російська армія не полишала спроб гатити по Херсону та 16 населених пунктах області. Внаслідок цього постраждали 8 цивільних
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон.
Так, через атаки постраждали 8 людей. Крім цього, окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування.
Також постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Водночас ворог пошкодив газогін, господарські споруди та приватні автомобілі.
- Російська армія вночі 7 серпня вдарила по житловій багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок терористичної атаки постраждала цивільна жінка.
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