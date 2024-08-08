Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Минулої доби внаслідок атак по Херсону й області постраждали 8 людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру

Минулої доби внаслідок атак по Херсону й області постраждали 8 людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
08:07
Війна з Росією На Херсонщині окупанти атакували дронами автобус з гуманітаркою

Протягом минулої доби російська армія не полишала спроб гатити по Херсону та 16 населених пунктах області. Внаслідок цього постраждали 8 цивільних

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон. 

Так, через атаки постраждали 8 людей. Крім цього, окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування.

Також постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Водночас ворог пошкодив газогін, господарські споруди та приватні автомобілі.

  • Російська армія вночі 7 серпня вдарила по житловій багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок терористичної атаки постраждала цивільна жінка.
Теги:
Україна
Херсон
Херсонщина
ракетний удар
Читайте також:
Нігер
Автор Ксенія Золотова
7 серпня, 2024 середа
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною
Спека у Києві
Автор Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи повернеться в Україну сильна спека
"Дім дракона"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 44.54
    Продаж 45.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
08:23
Тейлор Свіфт
У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через терористичну загрозу
08:22
Оновлено
ракета "Довгий Нептун"
Минулої доби на фронті відбулося 96 боєзіткнень, ворог атакував на 11 напрямках
08:21
Дмитро Медведєв
"Треба йти до Києва і далі": Медведєв відреагував на операцію в Курській області
08:07
OPINION
Юрій Богданов
Про Курськ: війна — це справа вкрай нелінійна
07:54
збили російський гелікоптер Мі-28
Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:46
Герман Галущенко
Атомна генерація України наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, - Галущенко
07:37
Нікополь
Окупанти вночі атакували Нікопольщину: постраждав 12-річний хлопець
07:23
AH-64
У США розбився військовий гелікоптер: загинув пілот-інструктор
07:05
Анонс
Каміла Конотоп, Олімпіада, важка атлетика
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 8 серпня. Розклад
06:58
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден побоюється, що в разі поразки Трампа на виборах у США передача влади не відбудеться мирним шляхом
06:57
Укроборонпром уперше увійшов до топ-50 провідних світових виробників озброєнь
06:41
війна з Росією, вибух, Росія
Українські бійці підтвердили просування на 10 км у Курській області, - ISW
06:25
українські полонені
У Росії зазнавали катувань 95% українських військовополонених, - місія ООН
06:12
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ вивела у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
06:09
Швейцарські льодовики стрімко зменшуються
Льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, - науковці
06:05
Хезбола, Ліван
"Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, - CNN
05:11
На прикордонні Сумщини тимчасово закрили один з гуманітарних коридорів, - Верещук
04:08
Еммануель Макрон
Макрон закликав президента Ірану запобігти ескалації на Близькому Сході
02:53
Петер Стано
Ситуація в Курській області: в ЄС заявили, що Україна має законне право на захист
02:14
"Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті": боксер Хижняк прокоментував здобуття золота на Олімпіаді-2024
01:41
Ілюстративне фото
У Непалі в горах розбився гелікоптер: загинуло 5 людей
01:03
виставка художника Івана Марчука
У Києві відкрили виставку художника Івана Марчука "Космічна містерія життя"
00:48
Інфографіка
Олександр Хижняк
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 12-го дня змагань
00:20
Олександр Хижняк
Український боксер Хижняк здобув золото Олімпіади-2024
2024, середа
7 серпня
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство
23:40
Оновлено
Мауріц К'єргор, Зальцбург - Твенте
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го кваліфікаційного раунду
23:37
Війна з Росією, ЗСУ, військові
DeepState: на Донеччині Сили оборони відкинули росіян у Нью-Йорку, проте ворог захопив Сергіївку
23:23
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Нагадує Харківську операцію": політолог Рейтерович про ситуацію у Курській області
23:00
Оновлено
Євген Поддубний
У Росії "поховали" та "воскресили" пропагандиста Поддубного
22:41
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Російська дезінформація: США вимагають від Києва пояснень щодо обстрілу Курської області
22:30
Юї Сусакі та Оксана Лівач (праворуч), Олімпіада-2024
Українка Лівач програла в сутичці за бронзу на Олімпіаді-2024
21:36
Аналітика
Сергій Згурець
Ситуація у Курській області, перше збиття російського гелікоптера українським FPV-дроном, який запас міцності залишився у Росії. Колонка Сергія Згурця
21:21
Оновлено
Джон Кірбі
США звернуться до України, аби "краще зрозуміти ситуацію" у Курській області, - Білий дім
20:56
Курськ
У Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації
20:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Сьогодні немає підстав для переговорів з Росією, - нардеп Княжицький
20:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ Запорізької області РФ відкрила мобільний пункт відбору на службу в російській армії
20:10
Володимир Зеленський
Спростить завдання для командирів Сил оборони: Зеленський анонсував запуск застосунку "Армія+"
20:00
Оновлено
Парвіз Насібов, греко-римська боротьба, Олімпіада-2024
Насібов вийшов у фінал Олімпіади-2024, Беленюк побореться за бронзу
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Невагомість, яка важить більше, ніж камінь
19:41
Енергоатом
Підготовка до опалювального сезону: в Енергоатомі розповіли, скільки енергоблоків потрібно відремонтувати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV