Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: постраждала жінка
Російська окупаційна армія вночі 7 серпня вдарила по житловій багатоповерхівці в Херсоні. Унаслідок терористичної атаки постраждала цивільна жінка
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що ворог вночі атакував житлові квартали Херсона.
Як повідомляють в ОВА, внаслідок влучання російського снаряда в багатоповерхівку постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, контузію, забій скроні.
Потерпілу доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
- Російська армія 6 серпня кілька разів скидала вибухівку з дронів на цивільних у Херсоні та області, внаслідок чого загинув чоловік і постраждали 11 людей
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