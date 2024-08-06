У Херсоні росіяни з дрона скинули вибухівку на двох жінок
Російська терористична армія у вівторок, 6 серпня, скинула на двох жінок у Херсоні вибухівку з дрона: потерпілих доправили до лікарні
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що через скидання росіянами вибухівки з дрона постраждали 83-річна та 70-річна жінки. У них виявили вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.
"Бригада швидкої доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.
- 6 серпня російська армія завдала удару по центральному району Харкова. Під завалами пошкодженої будівлі можуть перебувати люди.
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