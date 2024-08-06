У Херсоні росіяни з дрона скинули вибухівку на двох жінок

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що через скидання росіянами вибухівки з дрона постраждали 83-річна та 70-річна жінки. У них виявили вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

"Бригада швидкої доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги", - додали в ОВА.