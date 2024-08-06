Росіяни атакували центральний район Харкова: влучили по житловій забудові
Російська армія у вівторок, 6 серпня, завдала удару по житловій забудові у центральному району Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа", - написав Терехов.
За його словами, інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.
- У ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА.
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