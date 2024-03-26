Британська розвідка вказала на дилему, з якою РФ зіткнулася через створення нового військового округу
Російське керівництво зіткнулося з дилемою щодо новостворених військових підрозділів: вирішують, чи залишати їх у місцях дислокації, чи перекидати для участі у війні проти України
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що у новоствореному Ленінградському військовому окрузі в Лузі з'явилися оголошення про набір до 44-го армійського корпусу.
"Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, залучена в операціях в Україні", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, Росії майже напевно доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні для підтримки там бойової потужності.
У відомстві додали, що раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення збройних сил.
- 20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про намір створити дві нові армії у 2024 році. За його словами, вони складатимуться з 14 дивізій і 16 бригад.
- Як раніше вказувала розвідка Британії, спроба російського командування створити дві нові армії вже цього року можуть зіштовхнутися з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою.
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