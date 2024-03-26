Британська розвідка вказала на дилему, з якою РФ зіткнулася через створення нового військового округу

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у новоствореному Ленінградському військовому окрузі в Лузі з'явилися оголошення про набір до 44-го армійського корпусу.



"Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, залучена в операціях в Україні", - йдеться в повідомленні.



За даними британської розвідки, Росії майже напевно доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні для підтримки там бойової потужності.

У відомстві додали, що раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну, і майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення збройних сил.