Кремль планує створити дві нові армії: розвідка Британії оцінила можливості РФ забезпечити їх
Російське командування вже цього року має намір створити дві нові армії. Однак ці спроби можуть зіштовхнутися з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що 20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про намір створити дві нові армії у 2024 році. За його словами, вони складатимуться з 14 дивізій і 16 бригад.
Точний тип, місце розташування та склад цих підрозділів не вказано, хоча, швидше за все, вони складатимуться з механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних підрозділів.
Експерти розвідки Британії наголошують, що цілком реалістична можливість, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях.
У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.
"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - підкреслили у міноборони Британії.
- Наприкінці 2023 року російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб.
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