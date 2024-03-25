Кремль планує створити дві нові армії: розвідка Британії оцінила можливості РФ забезпечити їх

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про намір створити дві нові армії у 2024 році. За його словами, вони складатимуться з 14 дивізій і 16 бригад.

Точний тип, місце розташування та склад цих підрозділів не вказано, хоча, швидше за все, вони складатимуться з механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних підрозділів.

Експерти розвідки Британії наголошують, що цілком реалістична можливість, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях.

У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - підкреслили у міноборони Британії.