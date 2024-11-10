Брянськ у РФ атакували безпілотники: ймовірно, горить військова частина
Уночі неділі, 10 листопада, влада російського Брянська заявила про атаку нібито українських дронів на місто. У мережі пишуть, що внаслідок атаки, ймовірно, зайнялася військова частина
Про атаку на місто повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
За його словами, над регіоном буцімто вдалося збити 14 дронів. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але через атаку одного з дронів зайнялася пожежа в нежитловій будівлі.
Водночас у соцмережах повідомляють про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки дронів. Ймовірно, під ударом опинилася військова частина - 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.
Водночас у міноборони РФ прозвітували, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито перехопила та знищила 23 українські БПЛА: 17 дронів – над територією Брянської області, 3 – над Ростовською областю, 2 безпілотники – над територією Білгородщини та один над Курщиною.
- Крім того, міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 10 листопада протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 17 безпілотників у передмісті російської столиці.
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