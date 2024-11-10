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Оновлено

Мер Москви заявив про атаку 32 безпілотників на передмістя російської столиці: нібито є постраждала

Ксенія Золотова
10 листопада, 2024 неділя
09:17
Війна з Росією обстріл, ППО

Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 10 листопада протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 32 безпілотників у передмісті російської столиці. У Підмосков'ї нібито від уламків спалахнули житлові будинки, внаслідок чого є постраждала

Зміст

Про це він написав у телеграм.

О 7:37 Собянін заявив, що російськими силами ППО в Раменському міському окрузі начебто було відбито атаку 2 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає, додав він. 

Мер Москви поінформував про нібито збиття ще 2 БПЛА в Раменському міському окрузі о 7:43.

"Ще 8 безпілотників, що летіли на Москву, збиті силами ППО Міноборони у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - зазначив мер Москви згодом.

Станом на 8:10, за словами очільника російської столиці, в районі досі триває робота ППО міноборони РФ.

Він додав, що буцімто збито ще 5 безпілотників у міських округах Раменське та Домодєдово. 

Згодом, за словами Собяніна, було збито ще 5 БПЛА у міських округах Раменське та Домодєдово ще 3 у міських округах Раменське та Коломна. Станом на 8:35 знищено 25 безпілотники, які летіли на Москву.

"Збито ще 7 безпілотників у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна. На цей час знищено 32 безпілотники, які летіли на Москву", - поінформував Собянін о 8:55.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що у Раменському після падіння безпілотників спалахнули 2 будинки в селищі Станове. Від уламків постраждала 52-річна жінка, її госпіталізували до лікарні з опіками обличчя, шиї та рук – стан середньої тяжкості, вона у реанімації. 

Телеграм-канали публікують наслідки атаки, зокрема, на місці атаки БПЛА у підмосковному Софіїному горять два житлові будинки, повідомляють очевидці. Також повідомляється про пожежу в районі Кратове під Жуковським у Підмосков'ї.

У міноборони РФ звітували, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито перехопила та знищила 23 українські БПЛА: 17 БПЛА – над територією Брянської області, 3 – над територією Ростовської області, 2 – над територією Білгородської області та 1 над територією Курської області.

  • Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат, який виробляє порох та боєприпаси для російської армії.
Теги:
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Новини
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Москва
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