Росіяни заявили про збиття 50 безпілотників над 7 регіонами: ймовірно, під атакою опинився хімкомбінат у Тульській області

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми словами, цієї ночі сили ППО збили 50 нібито українських дронів. Зокрема, 28 БПЛА начебто знищили над територією Брянської області, 12 - над Курщиною, 4 - над Новгородською областю, по два дрони над територією Смоленської та Тульської областей, а також ще по одному над Орловським та Тверським регіонами.

Водночас місцеві жителі Тульської області у мережі повідомляли про те, що чули вночі щонайменше 11 вибухів. Російський тг-канал "Exilenova+" також пише про роботу ППО у місті Алексин.

Там також припускають, що ціллю повітряної атаки начебто міг бути Алексинський хімічний комбінат, розташований в районі міста.

Зазначається, що федеральне казенне підприємство "Алексинський хімічний комбінат" займається виробництвом, зокрема, полімерів, пороху, боєприпасів, композитних матеріалів для ВПК Росії.

Крім того, в мережі додають, що дрони могли атакувати й інше місцеве підприємство, що також займається оборонкою. Йдеться про Алексинський досвідчений механічний завод.

Водночас влада Тульської области ситуацію щодо повітряної атаки наразі не коментує.