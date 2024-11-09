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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття 50 безпілотників над 7 регіонами: ймовірно, під атакою опинився хімкомбінат у Тульській області

Росіяни заявили про збиття 50 безпілотників над 7 регіонами: ймовірно, під атакою опинився хімкомбінат у Тульській області

Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
07:04
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч на суботу, 9 листопада, у Росії поскаржилися на атаку десятків безпілотників. Зокрема, ППО працювала у Тульській області, де під ударом міг опинитися хімічний комбінат

Зміст

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми словами, цієї ночі сили ППО збили 50 нібито українських дронів. Зокрема, 28 БПЛА начебто знищили над територією Брянської області, 12 - над Курщиною, 4 - над Новгородською областю, по два дрони над територією Смоленської та Тульської областей, а також ще по одному над Орловським та Тверським регіонами.

Водночас місцеві жителі Тульської області у мережі повідомляли про те, що чули вночі щонайменше 11 вибухів. Російський тг-канал "Exilenova+" також пише про роботу ППО у місті Алексин. 

Там також припускають, що ціллю повітряної атаки начебто міг бути Алексинський хімічний комбінат, розташований в районі міста.

Зазначається, що федеральне казенне підприємство "Алексинський хімічний комбінат" займається виробництвом, зокрема, полімерів, пороху, боєприпасів, композитних матеріалів для ВПК Росії.

Крім того, в мережі додають, що дрони могли атакувати й інше місцеве підприємство, що також займається оборонкою. Йдеться про Алексинський досвідчений механічний завод.

Водночас влада Тульської области ситуацію щодо повітряної атаки наразі не коментує.

  • Напередодні росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього сталося займання.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
безпілотник
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