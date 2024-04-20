Буданов обговорив з митрополитом Епіфанієм розвиток капеланського служіння

Про це повідомляє Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

У зустрічі також взяв участь секретар Одеської єпархії протоієрей Теодор Оробець.

Під час спілкування йшлося про ситуацію на передових позиціях відбиття повномасштабного російського нападу, духовну підтримку українських воїнів, які боронять Батьківщину та співпрацю задля подальшого розвитку інституту капеланського служіння.

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Окрім того, сторони обговорили міжрелігійні й міжхристиянські взаємовідносини та суспільно-економічну ситуацію в Україні.

"Жорстокий напад російського агресора триває і щодня забирає життя найкращих синів та дочок України. Тож наш обов’язок молитися, підтримувати духовні сили наших мужніх воїнів і допомагати їм усім можливим. Нехай Господь зміцнює та оберігає усіх вас на цьому складному, але благородному шляху самовідданого захисту народу України. Свобода – це дорогоцінний дар Божий, який варто захищати заради майбутніх поколінь. Закликаю Боже благословіння на усіх вас", – сказав митрополит Епіфаній.