Буданов розповів подробиці знищення російського ракетного катера "Івановєц"
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна знищила російський ракетний катер "Івановєц" за допомогою морських дронів MAGURA V5
Про це він розповів виданню Warzone.
"Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", - сказав Буданов.
Зазначається, що відео, яке надало ГУР, закінчується тим, що ракетний корвет тоне кормою вперед, коли носова частина висувається з води.
Атака сталася за понад 130 миль від найближчого українського порту. Ймовірно, морські дрони бути запущені з материнського корабля, що знаходиться далі в Чорному морі. Буданов відмовився уточнити точку пуску MAGURA V5.
Довідка. MAGURA V5 був розроблений державним підприємством "СпецТехноЕкспорт". Він може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошук і порятунок, протимінні заходи, морський захист і бойові завдання.
- У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.
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