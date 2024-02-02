Буданов розповів подробиці знищення російського ракетного катера "Івановєц"

Про це він розповів виданню Warzone.

"Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", - сказав Буданов.

Зазначається, що відео, яке надало ГУР, закінчується тим, що ракетний корвет тоне кормою вперед, коли носова частина висувається з води.

Атака сталася за понад 130 миль від найближчого українського порту. Ймовірно, морські дрони бути запущені з материнського корабля, що знаходиться далі в Чорному морі. Буданов відмовився уточнити точку пуску MAGURA V5.

Довідка. MAGURA V5 був розроблений державним підприємством "СпецТехноЕкспорт". Він може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошук і порятунок, протимінні заходи, морський захист і бойові завдання.