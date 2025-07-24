Були в полоні РФ понад три роки: Україна повернула захисників Чорнобильської АЕС

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що всі вони перебували у полоні РФ понад три роки.

Це — важкохворі та поранені військові, чиє звільнення, як зауважили у відомстві, стало результатом тривалої роботи українських фахівців і міжнародних партнерів.

У Міненерго назвали повернення захисників ЧАЕС надзвичайно важливою гуманітарною подією.

"Найцінніше, що має Україна, — це її люди. І наше завдання — робити все можливе, щоб кожен наш захисник повернувся додому", - сказала очільниця відомства Світлана Гринчук.

Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 року, а 31 березня 2022 року почали залишати зону відчуження. Повний контроль над об’єктом Сили оборони України відновили 3 квітня 2022 року.