Були в полоні РФ понад три роки: Україна повернула захисників Чорнобильської АЕС
Під час дев’ятого обміну полоненими Україна повернула додому 13 бійців Нацгвардії, які обороняли Чорнобильську АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Зазначається, що всі вони перебували у полоні РФ понад три роки.
Це — важкохворі та поранені військові, чиє звільнення, як зауважили у відомстві, стало результатом тривалої роботи українських фахівців і міжнародних партнерів.
У Міненерго назвали повернення захисників ЧАЕС надзвичайно важливою гуманітарною подією.
"Найцінніше, що має Україна, — це її люди. І наше завдання — робити все можливе, щоб кожен наш захисник повернувся додому", - сказала очільниця відомства Світлана Гринчук.
Нагадаємо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого 2022 року, а 31 березня 2022 року почали залишати зону відчуження. Повний контроль над об’єктом Сили оборони України відновили 3 квітня 2022 року.
- 23 липня Україна та РФ провели черговий обмін полоненими.
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