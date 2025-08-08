Був потужний вибух, йдеться про підстанцію "Титан": Братчук про можливе ураження об'єкта в Криму
У районі Керчі, в тимчасово окупованому Криму, стався потужний вибух - імовірно, уражено підстанцію "Титан". Супутникові знімки зафіксували пожежу в цьому районі
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
"У Криму сьогодні було гучно в районі Керчі, зараз дорозвідка триває. Був потужний вибух, була російська стрілянина по наших комариках. Йдеться про підстанцію "Титан", – зазначив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії, наразі невідомо, чи було уражено підстанцію "Титан", але це цілком можливо.
"Тому, що супутники NASA зранку показали, що пожежі там є. Можливо, хтось щось не допалив, десь щось кинув... Нам головне – результат. Пам'ятаєте відомого нашого тренера Лобановського: гра забувається – результат залишається. Тут те саме – недопалок, комарі... головне, щоб згоріло разом з окупантами", – додав Братчук.
7 серпня спецпідрозділ Головного управління розвідки "Примари" у тимчасово окупованому Криму безпілотниками уразив низку російських об'єктів і десантний катер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.74
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.71
- Актуальне
- Важливе