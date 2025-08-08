Був потужний вибух, йдеться про підстанцію "Титан": Братчук про можливе ураження об'єкта в Криму

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"У Криму сьогодні було гучно в районі Керчі, зараз дорозвідка триває. Був потужний вибух, була російська стрілянина по наших комариках. Йдеться про підстанцію "Титан", – зазначив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, наразі невідомо, чи було уражено підстанцію "Титан", але це цілком можливо.

"Тому, що супутники NASA зранку показали, що пожежі там є. Можливо, хтось щось не допалив, десь щось кинув... Нам головне – результат. Пам'ятаєте відомого нашого тренера Лобановського: гра забувається – результат залишається. Тут те саме – недопалок, комарі... головне, щоб згоріло разом з окупантами", – додав Братчук.