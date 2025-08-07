ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Примари" у тимчасово окупованому Криму безпілотниками уразив низку російських об'єктів і десантний катер
Про це інформує ГУР.
Вказано, що спецпідрозділ ГУР уразив російський десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалив радіолокаційні станції "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1", 96Л6Е.
"Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції. Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на четвер, 7 серпня, кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників. Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях у Росії, які залучені в забезпеченні збройної агресії проти нашої держави.
