У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди

У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди

Олена Будько
7 серпня, 2025 четвер
09:47
Війна з Росією НПЗ

У ніч на четвер, 7 серпня, кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників

Зміст

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, а також телеграм-канали офіційних осіб і російського міністерства оборони.

За інформацією телеграм-каналу ASTRA, який посилається на місцевих жителів, після атаки БПЛА в Краснодарському краї загорівся Афіпський нафтопереробний завод. 

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у телеграм-каналі, нібито внаслідок атаки безпілотників "невеликі займання після падіння уламків були у Червоноармійському районі, їх швидко ліквідували", а в акваторії біля Новоросійська начебто відбили атаку безекіпажних катерів. 

Він додав про нібито одного постраждалого внаслідок падіння уламків БПЛА у Слов'янську-на-Кубані. Водночас за інформацією ASTRA, у Слов'янську-на-Кубані після атаки БПЛА виникла пожежа на території військової частини 61661.

О 08:41 за київським часом в оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили пожежу на території Афіпського НПЗ, зазначивши, начебто ліквідували займання в селищі Афіпському Сіверського району. 

"Через падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували спалах на площі 250 кв. метрів. О 7:38 ліквідували відкрите горіння, о 08:21 – повністю загасили", - йдеться в повідомленні.

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, в Калінінському районі фрагменти БПЛА також пошкодили контактну мережу на залізниці.

"Уламки впали на ділянці між станціями Величківка та Ангелінська. Постраждалих немає. Контактна мережа першого колійного напрямку знеструмлена, рух другим шляхом здійснюється з інтервалами і обмеженням швидкості", – йдеться в повідомленні.

Через це в Росії й тимчасово окупованому Криму станом на 09:20 за київським часом затримувалися 7 пасажирських поїздів:

  • №289 Єкатеринбург – Анапа
  • №11 Москва – Анапа
  • №121 Санкт-Петербург – Новоросійськ
  • №473 Смоленськ – Сімферополь
  • №97 Москва – Сімферополь
  • №507 Іжевськ – Новоросійськ
  • №255 Сосногорськ – Анапа

Тим часом у Волгоградській області під атакою дронів були дві залізничні станції. Про це написав губернатор області Андрій Бочаров. 

За його словами, вночі сили ППО міноборони Росії начебто відбили атаку БПЛА на об'єкти на території Волгоградської області. 

"На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку оперативно усувають пожежні служби. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА – пошкоджень об'єктів немає. Рух залізничного транспорту здійснюється у штатному режимі", – написав він о 06:16 за київським часом.

Про те, що дрони атакували залізничну станцію Суровікіне, повідомив також телеграм-канал "Кримський вітер". За їхніми даними, в аеропорту Волгограда запровадили тимчасові обмеження. А знімки NASA підтвердили пожежу на станції Суровікіно, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки. Які саме об'єкти горять, наразі встановити не вдалося.

Суровікіне – вантажна та пасажирська станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці.

Вранці 7 серпня російське міністерство оборони відзвітувало, нібито протягом ночі їхні "чергові засоби ППО знищили й перехопили 82 українські безпілотні літальні апарати літакового типу":

31 – над акваторією Азовського моря 

11 – над територією тимчасово окупованого українського Криму

10 - над територією Ростовської області

9 – над територією Краснодарського краю 

8 – над акваторією Чорного моря 

7 – над територією Волгоградської області

4 – над територією Білгородської області

1 – над територією Курської області

1 - над територією Орловської області.

  • У ніч на 7 серпня РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
