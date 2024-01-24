Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
Голова МЗС Чехії Ян Липавський заявив, що Чехія навчатиме 20 українських пілотів цивільної авіації
Про це він написав у Х.
Очільник чеського МЗС зауважив, що Україні важливо буде в майбутньому відновлювати свою цивільну транспортну авіацію, тому Чехія готова навчати 20 українських пілотів.
"Україні потрібно буде швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невіддільною частиною якої є цивільний повітряний транспорт. Тому Чехія навчає 20 українських пілотів цивільної авіації", - написав він.
- Чехія з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року передала Україні військову допомогу на суму понад 240 млн євро.
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