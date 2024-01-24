Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації

Про це він написав у Х.

Очільник чеського МЗС зауважив, що Україні важливо буде в майбутньому відновлювати свою цивільну транспортну авіацію, тому Чехія готова навчати 20 українських пілотів.

"Україні потрібно буде швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невіддільною частиною якої є цивільний повітряний транспорт. Тому Чехія навчає 20 українських пілотів цивільної авіації", - написав він.