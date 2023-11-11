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Міноборони Чехії оприлюднило список військової допомоги, які була передана Україні

11 листопада, 2023 субота
00:28
Війна з Росією Т-72 танк

Чехія з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року передала Україні військову допомогу на суму понад 240 млн євро

Про це пише Мілітарний з посиланням на дані, опубліковані на сайті Міністерства оборони Чехії.

Міноборони не розкрило номенклатуру техніки та озброєння, опублікувавши лише загальні цифри.

Чехія передала Україні 62 танки, 131 бойову машину піхоти, 5 машин РХБ розвідки та 47 одиниць автотранспорту. Також було передано 128 мінометів, 13 самохідних гаубиць, 8022 гранатометів, 12 ракетних установок, 16 машин систем ППО.

Чеський уряд передав 645 протитанкових ракет, 17400 мінометних боєприпасів, 4900 ракет для ракетних установок, 84860 артилерійських боєприпасів.

Україна отримала від 30 тис. 25 одиниць короткоствольної та 11 тис. 233 одиниць довгоствольної вогнепальної зброї, та 4,2 млн набоїв невідомого калібру.

Крім того, Повітряні Сили поповнилися гелікоптерами Мі-24 у кількості 4 одиниць.

У даних від Міноборони Чехії зазначається, що країна передавала засоби індивідуального захисту, медичні засоби, паливно-мастильні матеріали та запчастини до техніки. Частину техніки та озброєння поставили з армійських складів, а іншу – закупили у місцевої промисловості. Вартість переданої допомоги оцінюється у 6,2 мільярда чеських крон (близько 241,5 млн євро), а залишкової – 1,2 мільярда крон (близько 48 млн євро).

Чехія
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
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