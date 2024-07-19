Чемпіон України з баскетболу добровільно вступив до лав ЗСУ

Про це повідомили у пресслужбі клубу у Facebook.

"Гравець нашого клубу Роман Бондарчук, з яким Дніпро досяг своїх найбільших успіхів останніх років, за покликом серця доєднався до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Роман проходить навчання в одному з центрів підготовки військових і готується прийняти присягу.

"Ми пишаємося Романом! Пишаємося, що наш клуб виховує не тільки якісних гравців, а й патріотів своєї країни!", - підкреслили у пресслужбі баскетбольного клубу.