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Через атаки РФ у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців, - ООН

4 липня, 2024 четвер
06:40
Війна з Росією атака РФ на Новомосковськ

Доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні свідчить, що навесні через росіян загинули щонайменше 436 цивільних українців - найбільше за останній рік

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Доповідь, що охоплює період з 1 березня до 31 травня, буде представлена в Раді з прав людини 9 липня, передає Укрінформ.

У документі наголошується на наслідках війни та підкреслюється вплив на права людини масштабних атак РФ на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, а також наступу Харківській області.

"У травні було зафіксовано найвищу місячну кількість жертв серед цивільного населення майже за рік, бойові дії цієї весни завдали жахливих втрат цивільному населенню, особливо в Харківській області та місті Харкові", – зазначила голова місії Даніель Белл.

За її словами, обстріли призвели до загибелі людей, переміщення населення та руйнування будівель і підприємств.

Згідно з доповіддю, протягом весни було вбито щонайменше 436 цивільних українців, ще 1760 дістали поранення.

Спостерігачі ООН зафіксували використання потужних бомб і ракет росіянами, а також щонайменше п'ять випадків послідовних атак на одне й те саме місце – після прибуття туди рятувальників

Зазначається, що війська РФ розпочали навесні найбільшу кампанію атак на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого мільйони людей по всій Україні залишилися без електрики.

За словами Белл, російські обстріли позначилися на водопостачанні, мобільному зв'язку та доступу до інтернету, а також на роботі громадського транспорту.

"Повний вплив атак на енергетичну інфраструктуру стане зрозумілим лише наступної зими, коли через знижені енергетичні потужності України багато людей залишаться без доступу до опалення та інших послуг, необхідних для їхнього виживання", – зазначила вона.

Теги:
ООН
російська армія
Військові новини
злочини проти людства
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